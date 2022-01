Sergio Oliveira e Rui Patricio trascinano la Roma: successo con rischio finale contro il Cagliari (Di domenica 16 gennaio 2022) La Roma torna al successo dopo due sconfitte e un pareggio, la squadra di Mourinho ha conquistato tre punti importanti per la classifica contro il Cagliari. La compagine di Mazzarri è in grande ripresa e l’obiettivo salvezza è alla portata. L’arbitro fischia un calcio di rigore ma viene richiamato al Var, il direttore di gara torna sui suoi passi. Il penalty, quello vero, arriva al 33?: dal dischetto si presenta Sergio Oliveira, l’ultimo acquisto giallorosso sblocca il risultato con freddezza. Il Cagliari si difende con ordine, ma non si registrano grosse occasioni da gol, fino ai minuti finali quando Rui Patricio si supera su Joao Pedro. La Roma può sfruttare il contropiede, soprattutto con Afena e Zaniolo, ma i ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 16 gennaio 2022) Latorna aldopo due sconfitte e un pareggio, la squadra di Mourinho ha conquistato tre punti importanti per la classificail. La compagine di Mazzarri è in grande ripresa e l’obiettivo salvezza è alla portata. L’arbitro fischia un calcio di rigore ma viene richiamato al Var, il direttore di gara torna sui suoi passi. Il penalty, quello vero, arriva al 33?: dal dischetto si presenta, l’ultimo acquisto giallorosso sblocca il risultato con freddezza. Ilsi difende con ordine, ma non si registrano grosse occasioni da gol, fino ai minuti finali quando Ruisi supera su Joao Pedro. Lapuò sfruttare ilpiede, soprattutto con Afena e Zaniolo, ma i ...

