Serena Rossi presenta a Domenica In la nuova fiction La Sposa: l'attrice torna su Rai1 da questa sera (Di domenica 16 gennaio 2022) Serena Rossi torna protagonista su Rai1 questa sera con la nuova fiction La Sposa. l'attrice, ospite oggi pomeriggio nello studio di Domenica In, presenta a Mara Venier e al suo pubblico questa serie immersa negli anni '60. Una nuova eroina che promette nuove soddisfazioni all'artista, sulla scia del grande successo di Io sono Mia del 2019: "Il mio percorso è cambiato dopo il film sulla vita di Mia Martini".

