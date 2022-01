Serena Rossi, il ricordo della donna più dolce della sua vita: una triste perdita (Di domenica 16 gennaio 2022) Serena Rossi, stella brillante della cinematografia del momento, rinvanga il ricordo di colei che ha amato moltissimo e che non c’è più. Una ragazza camaleontica in grado di rapportarsi con… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 16 gennaio 2022), stella brillantecinematografia del momento, rinvanga ildi colei che ha amato moltissimo e che non c’è più. Una ragazza camaleontica in grado di rapportarsi con… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? La sposa, la fiction con Serena Rossi da stasera su Rai1: trama della prima puntata… - marcoluci1 : Serena Rossi si commuove a Domenica In: «La Sposa? La dedico a mia nonna» - marcoluci1 : Domenica In, Serena Rossi rivela: «All'inizio volevano nascondere la napoletanità. 'La Sposa?' La dedico a mia nonn… - lattuga99 : RT @bubinoblog: Stasera Serena Rossi gioca da Amadeus ai #SolitiIgnoti e sarà proprio lei a lanciare la premiere de #LaSposa. - Romanito_21 : RT @Cinguetterai: Talento, bellezza, bravura. In due parole: Serena Rossi. #DomenicaIn #LaSposa @serenarossi_com -