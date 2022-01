Serena Rossi ieri | com’è cambiata da Un posto al sole ad oggi

Advertising

SanSeveroNews : Giungerà sul piccolo schermo oggi domenica 16 gennaio, in prima serata su Rai Uno (collaborazione con RaiCom ed End… - AnnaMancini81 : Domenica In 16 gennaio, gli ospiti di Mara Venier: Serena Rossi, Albano, Leali - compgirodivite : Serena Rossi, l’amore con Davide, il figlio Diego, la grande voce, film e tanta tv - zazoomblog : La Sposa Serena Rossi svela un retroscena doloroso: Ho un grande rammarico - #Sposa #Serena #Rossi #svela - Rossi_e_Mascolo : RT @TurboSofi: scusate eh ma quest'anno è l'anno degli infortunati? Serena ginocchio. COSMARY ginocchio Mattia alla caviglia Christian è… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Rossi

Dopo questo spazio, si apre quello dedicato al mondo dello spettacolo e in questo caso del cinema, con l'intervista alla bellissima. L'attrice, lunedì 17 gennaio arriva su Rai Uno, con ..., in diverse interviste, ha ammesso di volersi sempre cimentare in esperienze diverse e nuove in cui può mettersi alla prova. Da domani, domenica 16 gennaio, sarà la protagonista della ...La Sposa, nuova fiction di Rai 1 con Serena Rossi, promette grandi emozioni! Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie!Serena Rossi è una delle attrici più amate del piccolo schermo degli italiani, ma ricordi com'era durante i suoi esordi ad Un posto al sole?