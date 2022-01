Serena Rossi: “Ho sognato che mia nonna era viva, stasera in onda la fiction dedicata a lei” (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Stanotte ho sognato che mia nonna Giuseppina era viva, che non se n era andata. E proprio stasera va in onda la serie che ho dedicato a lei. È venuta a mancare proprio durante le riprese de “La Sposa” e il personaggio che interpreto, Maria, mi ricorda proprio lei”. Lo detto pochi minuti fa su Rai Uno Serena Rossi, ospite di Mara Venier nella puntata odierna di Domenica In. L’attrice partenopea si è raccontata, tra lacrime e commozione, e ha presentato il suo nuovo lavoro, la fiction La Sposa, stasera al debutto su Rai Uno. “Quando arriva il giorno della messa in onda sono sempre in ansia. Mi auguro che chi lo seguirà penserà alle proprie radici. Spero che l’apprezzerete, io ce ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Stanotte hoche miaGiuseppina era, che non se n era andata. E propriova inla serie che ho dedicato a lei. È venuta a mancare proprio durante le riprese de “La Sposa” e il personaggio che interpreto, Maria, mi ricorda proprio lei”. Lo detto pochi minuti fa su Rai Uno, ospite di Mara Venier nella puntata odierna di Domenica In. L’attrice partenopea si è raccontata, tra lacrime e commozione, e ha presentato il suo nuovo lavoro, laLa Sposa,al debutto su Rai Uno. “Quando arriva il giorno della messa insono sempre in ansia. Mi auguro che chi lo seguirà penserà alle proprie radici. Spero che l’apprezzerete, io ce ...

Advertising

AlfonsoFofo60 : RT @RaiUno: Serena Rossi, Al Bano, uno spazio dedicato a Sanremo e tanti altri ospiti ?? #MaraVenier e #DomenicaIn sono in diretta su Rai1 e… - DonnaGlamour : Serena Rossi: “La famiglia è la cosa più importante” - anteprima24 : ** Serena Rossi: 'Ho sognato che mia nonna era viva, stasera in onda la fiction dedicata a lei' **… - MLuisaFortunato : Serena Rossi è la più brava, la più bella e la più sana. Datele sto Sanremo. Ma la conduzione. Per tre anni. #DomenicaIn - imironicc : Comunque Ale e Serena Rossi hanno molte cose in comune LA MIA BATTAGLIA PER VEDERLE INSIEME CONTINUERÀ FINO A QUAND… -