Serena Rossi | ecco cosa “mi ha fatto molto innamorare” di Maria ne La Sposa

Advertising

Rosablu2021 : RT @Mariann46861386: Serena Rossi:arte, maestria, bellezza, talento #domenicain - ZeusMega : Finalmente l'intervista alla splendida Serena Rossi, la sua presenza è sempre un raggio di sole ?? #DomenicaIn - GiannijStinson5 : RT @Cinguetterai: Talento, bellezza, bravura. In due parole: Serena Rossi. #DomenicaIn #LaSposa @serenarossi_com - RosaN_98 : Io innamorata di Serena Rossi. Da sempre. ?? #DomenicaIn - Rosablu2021 : Serena Rossi uguale a sua mamma, bellissime entrambe. #domenicain -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Rossi

... cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo appuntamento odierno? Come sempre Mara Venier non sarà da sola ma anzi sarà affiancata da tutta una serie di ospiti speciali, a partire dall'attrice...Giorgio Marchesi esono i protagonisti della nuova serie 'La sposa' che andrà in onda dal 16 gennaio in prima serata su Raiuno. La fiction ripercorre la storia di Maria, una giovane donna calabrese che, per ...La Sposa: l'intervista a Serena Rossi, l'attrice che interpreta Maria nella fiction in onda su Rai 1 da domenica 16 gennaio 2022.Costretta a un matrimonio per procura, Maria è una donna degli anni '60 costretta a lottare contro tutti: dal marito padrone alla società veneta che la emargina.