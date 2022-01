Serena Rossi: chi è, età, carriera, Instagram, chi è il compagno, figlio, fiction, La Sposa (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, per presentare la nuova fiction di Rai 1 La Sposa, arriverà l’attrice Serena Rossi. Conosciamola meglio! Serena Rossi: chi è, età, carriera, altezza Serena Rossi è nata a Napoli il 31 agosto del 1985 sotto il segno del Capricorno, da una famiglia di musicisti molisani. Serena Rossi è un’attrice diventata famosa al grande pubblico per la sua partecipazione alla fortunata fiction Un posto al sole: ha interpretato il ruolo di Carmen Catalano. Ha iniziato a recitare nella fiction a soli 18 anni e da lì è apparsa in diverse produzioni televisive. Nel 2019 ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, per presentare la nuovadi Rai 1 La, arriverà l’attrice. Conosciamola meglio!: chi è, età,, altezzaè nata a Napoli il 31 agosto del 1985 sotto il segno del Capricorno, da una famiglia di musicisti molisani.è un’attrice diventata famosa al grande pubblico per la sua partecipazione alla fortunataUn posto al sole: ha interpretato il ruolo di Carmen Catalano. Ha iniziato a recitare nellaa soli 18 anni e da lì è apparsa in diverse produzioni televisive. Nel 2019 ha ...

