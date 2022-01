Advertising

anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, sottosegretaria Floridia: basta sceriffi, istituti restino aperti #scuola - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Scuola, sottosegretaria Floridia: basta sceriffi, istituti restino aperti #scuola - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Scuola, sottosegretaria Floridia: basta sceriffi, istituti restino aperti #scuola - MediasetTgcom24 : Scuola, sottosegretaria Floridia: basta sceriffi, istituti restino aperti #scuola - DanyDanygio : RT @Patriziapattys: @ellellev_ @Ale_x_Ferretti @FloridiaBarbara È la Sottosegretaria all'Istruzione che continua ad affermare contro ogni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sottosegretaria

'Nessuno continui a privare del diritto allo studio i più piccoli, i nostri giovani, tenendo le scuole chiuse mentre tutto il resto è aperto'. Lo afferma in maniera categorica laall'Istruzione, Barbara Floridia, dopo che in Sicilia alcuni sindaci hanno predisposto la Dad per prudenza. 'Basta la politica gridata da sceriffi, abbiate la forza di fare la cosa più ...... con le parole imparate a, combattere l'ignoranza che dilaga e indebolisce la nostra ... 16 Gennaio 2022 Tags Barbara Floridia ordinanza Musumeci scuoleall'Istruzione Barbara ...“Nessuno continui a privare del diritto allo studio i più piccoli, i nostri giovani, tenendo le scuole chiuse mentre tutto il resto è aperto! In Sicilia un’ordinanza di Musumeci ha creato lo scompigli ...L'esponente del governo: «Quel provvedimento, malamente interpretato, viene utilizzata per chiudere le scuole in zona rossa o arancione, indiscriminatamente» ...