Scivola in un dirupo e muore sui Sibillini (Di domenica 16 gennaio 2022) Un 63enne, residente nell'entroterra fermano, è morto dopo essere Scivolato per diverse centinaia di metri sul pendio innevato del versante est del monte Amandola (Fermo), nel Parco dei Monti ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) Un 63enne, residente nell'entroterra fermano, è morto dopo essereto per diverse centinaia di metri sul pendio innevato del versante est del monte Amandola (Fermo), nel Parco dei Monti ...

Advertising

franconemarisa : RT @MediasetTgcom24: Fermo, scivola in un dirupo sui Monti Sibillini: morto 63enne #montisibillini - edisonpaviles1 : RT @MediasetTgcom24: Fermo, scivola in un dirupo sui Monti Sibillini: morto 63enne #montisibillini - Emergenza24 : RT @MediasetTgcom24: Fermo, scivola in un dirupo sui Monti Sibillini: morto 63enne #montisibillini - MediasetTgcom24 : Fermo, scivola in un dirupo sui Monti Sibillini: morto 63enne #montisibillini - franconemarisa : Scivola per cento metri sul pendio innevato: morto un 63enne -

Ultime Notizie dalla rete : Scivola dirupo Scivola in un dirupo e muore sui Sibillini Un 63enne, residente nell'entroterra fermano, è morto dopo essere scivolato per diverse centinaia di metri sul pendio innevato del versante est del monte Amandola (Fermo), nel Parco dei Monti ...

Scivola per cento metri sul pendio innevato: morto un 63enne Il monte Amandola (foto di repertorio) di Giorgio Fedeli Ancora una tragedia in montagna, dopo il dramma consumatosi lo scorso 2 gennaio, con la scomparsa del 34enne di Porto Sant'Elpidio Jonathan ...

Scivola in un dirupo e muore sui Sibillini - Cronaca ANSA Nuova Europa Fermo, scivola in un dirupo sui Monti Sibillini: morto 63enne Un 63enne, residente nell'entroterra fermano, è morto dopo essere scivolato per diverse centinaia di metri sul pendio innevato del versante est del monte Amandola (Fermo), nel Parco dei Monti Sibillin ...

Scivola in un dirupo e muore sui Sibillini Un 63enne, residente nell'entroterra fermano, è morto dopo essere scivolato per diverse centinaia di metri sul pendio innevato del versante est del monte Amandola (Fermo), nel Parco dei Monti Sibillin ...

Un 63enne, residente nell'entroterra fermano, è morto dopo essere scivolato per diverse centinaia di metri sul pendio innevato del versante est del monte Amandola (Fermo), nel Parco dei Monti ...Il monte Amandola (foto di repertorio) di Giorgio Fedeli Ancora una tragedia in montagna, dopo il dramma consumatosi lo scorso 2 gennaio, con la scomparsa del 34enne di Porto Sant'Elpidio Jonathan ...Un 63enne, residente nell'entroterra fermano, è morto dopo essere scivolato per diverse centinaia di metri sul pendio innevato del versante est del monte Amandola (Fermo), nel Parco dei Monti Sibillin ...Un 63enne, residente nell'entroterra fermano, è morto dopo essere scivolato per diverse centinaia di metri sul pendio innevato del versante est del monte Amandola (Fermo), nel Parco dei Monti Sibillin ...