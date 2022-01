Sciacquone rumoroso viola il diritto al riposo, vicini risarciti con 9mila euro (Di domenica 16 gennaio 2022) Se lo Sciacquone è troppo rumoroso viola il diritto al riposo dei vicini che devono essere risarciti. Lo ha deciso la Cassazione con una sentenza rivelata dall'edizione genovese di "La Repubblica". Lo ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 16 gennaio 2022) Se loè troppoilaldeiche devono essere. Lo ha deciso la Cassazione con una sentenza rivelata dall'edizione genovese di "La Repubblica". Lo ...

Advertising

borghi_claudio : Tranquilli, senza poter prendere un mezzo pubblico pensavate che il supergreenpass violasse i diritti umani? Oh com… - repubblica : La Cassazione: 'Lo sciacquone rumoroso viola i diritti umani: danno da risarcire' [di Marco Preve] - rubio_chef : Tolto il fatto che provenga dal giornale monnezza @repubblica, vi rendete conto che l’autodeterminazione negata al… - MPellegrini1988 : RT @borghi_claudio: Tranquilli, senza poter prendere un mezzo pubblico pensavate che il supergreenpass violasse i diritti umani? Oh come vi… - Vince80564611 : RT @MessoraClaudio: Lo sciacquone rumoroso viola i diritti umani. Invece il siero sperimentale obbligatorio li tutela. #laFineDelDiritto ht… -