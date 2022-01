Sci alpino | super-G femminile Zauchensee 2022 | pazzesca Brignone davanti a Suter | Bassino sfiora il podio

(Di domenica 16 gennaio 2022) Una straordinaria Federicavince sulla Kälberloch nel-G valido per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Gara perfetta dell’azzurra che incanta nei curvoni tracciando linee incredibile e chiude in 1:10.84a Corinne, che ha fatto tremare Federica chiudendo a soli quattro centesimi di distanza, e alla sorpresa di oggi, Ariane Raedler, che porta a casa il suo primocon una grandissima gara (+0.17).il 20esimoin Coppa del Mondo una fantastica Marta, partita a tutta e autrice di un gran numero nella parte centrale dopo un errore (+0.43), e tre posizioni più in basso si è piazziata un’ottima Elena Curtoni, settima a +0.59 dietro alle francesi Tessa Worley e ...

Advertising

Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: +++#Sci alpino, una meravigliosa Federica #Brignone trionfa nel Super-G di #Zauchensee+++ - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sci, superG donne: capolavoro Brignone ad A, è il successo numero 18 - RSIsport : ?????? Corinne Suter ha ritrovato la gioia del podio nel super G di Zauchensee: l'elvetica si è piazzata seconda a sol… - 777PARTENERS : RT @Gazzetta_it: Sci, superG donne: capolavoro Brignone ad A, è il successo numero 18 -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Settimo posto per un buon Alex Vinatzer (+0.87), che andrà a caccia della rimonta e del podio nella seconda manche. L'altoatesino ha preceduto di un solo centesimo lo svizzero Daniel Yule ed il ...Dopo i podi a ripetizione collezionati gareggiando nella Coppa del Mondo, per Giuseppe Romele è arrivata anche una prestigiosa medaglia d'argento nei Campionati mondiali die nordico che si stanno svolgendo in Norvegia, a Lillehammer. Il secondo posto mondiale iridato è arrivato nella gara di fondo sui 10 chilolmetri: l'atleta della Polisportiva disabili ...ZAUCHENSEE - Federica Brignone regala il bis in Super G con un'altra prova maestosa. L'azzurra vince davanti a Corinne Suter per 4 centesimi. Ottima prestazione ...Una straordinaria Federica Brignone vince sulla Kälberloch nel super-G valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino.