Sci alpino | slalom maschile Wengen 2022 | incredibile vittoria di Braathen | Razzoli sul podio dopo sei anni

(Di domenica 16 gennaio 2022) Nellodiè successo di tutto. Lucasla 29esima posizione nella prima manche, va a prendersi lacon una seconda manchedove ha sfruttato il suo pettorale di partenza chiudendo in 48.17 (1:41.48). Secondo posto per Daniel Yule, che recupera sei posizioni firmando un 1:41.70, ed uno spettacolare Giulianoconquista unche mancava da seifirmando una seconda manche tecnicamente perfetta (+0.29). Tra i colpi di scena, oltre le deludenti prestazikoni di Feller, Foss-Solevaag, Noel, Zenhaeusern e Schwarz, l’uscita di Kristoffersen poco prima del traguardo che ha consegnato laal giovane compagno di squadra. Cade Alex ...

Advertising

Gazzetta_it : Sci, superG donne: capolavoro Brignone ad A, è il successo numero 18 - Gazzetta_it : Sofia Goggia, a un mese dalla discesa olimpica serve prudenza #scialpino - sportface2016 : +++#Sci alpino, una meravigliosa Federica #Brignone trionfa nel Super-G di #Zauchensee+++ - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Che gara della nostra Brignone. CHE GARA DELLA NOSTRA BRIGNONE! ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Zauchensee | #Brignone… - alessiadaniele8 : RT @AntoDamiano1996: Io consiglio a tutta la Bolla di iniziare a vedere le gare di Sci Alpino, che succedono cose allucinanti e senza effet… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Di seguito la classifica delle italiane vincitrici nella Coppa del Mondo di. CLASSIFICA ITALIANE VINCITRICI IN COPPA DEL MONDO18 Federica Brignone (7 GS, 6 SG, 5 AC) 16 Deborah ...Quando cammino sto malissimo, mentre con glimi sento meglio. Dopo un volo del genere, ho preferito gareggiare senza spingere al 100% e trovandomi a meno di un secondo dalla vincitrice non è ...Federica Brignone ha ha vinto il superG di Zauchensee e ha conquistato il suo 18° successo nella Coppa del Mondo di sci alpino. La valdostana si è imposta per la seconda volta in stagione dopo il sigi ...Nello slalom maschile di Wengen è successo di tutto. Lucas Braathen, dopo la 29esima posizione nella prima manche, va a prendersi la vittoria con una seconda manche incredibile dove ha sfruttato il ...