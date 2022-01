Sci alpino | pagelle di oggi | Brignone da applausi | Bassino si mangia le mani | Braathen fa la storia | Razzoli rinasce!

Advertising

Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - Gazzetta_it : Sci, superG donne: capolavoro Brignone ad A, è il successo numero 18 - Gazzetta_it : Sofia Goggia, a un mese dalla discesa olimpica serve prudenza #scialpino - RaiSport : ?? Le lacrime di Giuliano #Razzoli L'azzurro terzo nello slalom di #Wengen: 'Dopo l'infortunio è stato faticoso, so… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

... alle Olimpiadi di Salt Lake City, ha seguito la Nazionale italiana didi fondo, nel 2006, nei Giochi di Torino, la Federazione spagnola di, nel 2014 a Sochi la squadra svizzera di...Abbiamo sempre rispettato i principi della montagna in sintonia con il ClubItaliano (Cai), per loalpinismo,di fondo ed alla correlata attività di divulgazione delloClub. Con la ...La domenica della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 ci ha regalato due gare di grande importanza e spettacolarità. Il comparto femminile ha disputato il superG in quel di Zauchensee e ha visto i ...L'Italia continua ad imporre la propria supremazia in superG per quanto riguarda il settore femminile della Coppa del Mondo di sci alpino. La vittoria di Federica Brignone sulla pista austriaca di Zau ...