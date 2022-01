Sci alpino oggi, Slalom Wengen e SuperG Zauchensee 2022: orari, pettorali di partenza, canale tv, streaming (Di domenica 16 gennaio 2022) Si vanno a concludere i fine settimana di Wengen e Zauchensee, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. La stagione entra sempre più nel vivo, con il mirino ben fisso verso febbraio, quando vivremo i Giochi Olimpici invernali di Pechino, ma per il momento tutta l’attenzione è verso la rincorsa alla Sfera di Cristallo. La giornata odierna scatterà alle ore 10.15 con la prima manche dello Slalom di Wengen, che va a chiudere il lungo fine settimana del Lauberhorn, che ha visto già un SuperG e due discese, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 13.30. Sul fronte femminile, invece, si tornerà in azione a Zauchensee. Dopo la discesa di ieri oggi sarà la volta del SuperG alle ore 11.30, con ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Si vanno a concludere i fine settimana di, valevoli per la Coppa del Mondo di sci2021-. La stagione entra sempre più nel vivo, con il mirino ben fisso verso febbraio, quando vivremo i Giochi Olimpici invernali di Pechino, ma per il momento tutta l’attenzione è verso la rincorsa alla Sfera di Cristallo. La giornata odierna scatterà alle ore 10.15 con la prima manche dellodi, che va a chiudere il lungo fine settimana del Lauberhorn, che ha visto già une due discese, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 13.30. Sul fronte femminile, invece, si tornerà in azione a. Dopo la discesa di ierisarà la volta delalle ore 11.30, con ...

Advertising

Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: l'Italia punta su Vinatzer e Razzoli, gara imprevedibile - infoitsport : Sci alpino, come sta Sofia Goggia dopo la caduta in Coppa del Mondo? 'Dolorante ma per fortuna tutta intera' - zazoomblog : Sci alpino Super-G femminile Zauchensee domenica 16 gennaio: start list pettorali e italiane in gara - #alpino… - zazoomblog : Sci alpino start list slalom maschile Wengen 2022: pettorali e italiani in gara - #alpino #start #slalom #maschile -