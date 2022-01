Sci alpino | Federica Brignone trionfa nel superG di Zauchensee! Tre azzurre davanti nella classifica di specialità!

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ilcontinua a parlare azzurroCoppa del Mondo femminile di scigara di Zauchensee, conquistando il suo diciottesimo successo in carriera. Unveloce (1’10”84), ma una prestazione fenomenale quella della valdostana, che ha pento le curve della parte centrale, quella dentro il bosco, facendo la differenzaparte più tecnica, fondamentale in una gara con distacchi davvero ravvicinati. Non c’è solo la vittoria di, ma anche unadi specialità che conferma la supremazia italiana nelfemminile. Infatti nelle prime tre posizioni ci sono proprio tre, con Sofia ...

Advertising

Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: +++#Sci alpino, una meravigliosa Federica #Brignone trionfa nel Super-G di #Zauchensee+++ - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sci, superG donne: capolavoro Brignone ad A, è il successo numero 18 - RSIsport : ?????? Corinne Suter ha ritrovato la gioia del podio nel super G di Zauchensee: l'elvetica si è piazzata seconda a sol… - 777PARTENERS : RT @Gazzetta_it: Sci, superG donne: capolavoro Brignone ad A, è il successo numero 18 -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Settimo posto per un buon Alex Vinatzer (+0.87), che andrà a caccia della rimonta e del podio nella seconda manche. L'altoatesino ha preceduto di un solo centesimo lo svizzero Daniel Yule ed il ...Dopo i podi a ripetizione collezionati gareggiando nella Coppa del Mondo, per Giuseppe Romele è arrivata anche una prestigiosa medaglia d'argento nei Campionati mondiali die nordico che si stanno svolgendo in Norvegia, a Lillehammer. Il secondo posto mondiale iridato è arrivato nella gara di fondo sui 10 chilolmetri: l'atleta della Polisportiva disabili ...ZAUCHENSEE - Federica Brignone regala il bis in Super G con un'altra prova maestosa. L'azzurra vince davanti a Corinne Suter per 4 centesimi. Ottima prestazione ...Una straordinaria Federica Brignone vince sulla Kälberloch nel super-G valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino.