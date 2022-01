Sci alpino | Coppa Europa 2021-2022 | l’elvetica Simone Wild beffa Coralie Frasse-Sombet nel secondo gigante di Orcières

Advertising

Gazzetta_it : Sci, superG donne: capolavoro Brignone ad A, è il successo numero 18 - Gazzetta_it : Sofia Goggia, a un mese dalla discesa olimpica serve prudenza #scialpino - sportface2016 : +++#Sci alpino, una meravigliosa Federica #Brignone trionfa nel Super-G di #Zauchensee+++ - SMSNEWSOFFICIAL : SCI ALPINO: Una strepitosa Federica Brignone ha trionfato nel Superg femminile di Coppa del mondo ad Altenmarcht/Za… - messina_oggi : Brignone vince il superG di Zauchensee, Bassino quartaZAUCHENSEE (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Federica Brignone trionfa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

ZAUCHENSEE (AUSTRIA) " Federica Brignone trionfa nel superG di Zauchensee, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di2021/22. L'azzurra vince con il tempo di 1'1084 e precede di 4 centesimi la svizzera Corinne Suter. Completa il podio l'austriaca Ariane Raedler (+017) ma l'Italia piazza altre due ...Dopo il ritorno al successo in gigante Henrik Kristoffersen prova a riprendersi i vertici anche in slalom. Il norvegese è stato il più veloce nella prima manche dello slalom di Wengen. Partito con il ...Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile di Wengen 2022, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.Il programma, gli orari e la diretta tv del super-G libera femminile di Zauchensee 2022, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.