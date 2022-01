Schianto nella notte, muore 18 enne. Gravissimi altri due giovanissimi. Quattro ambulanze sul posto (Di domenica 16 gennaio 2022) Torrechiara, tragedia in strada. Il grave incidente è avvenuto lungo la Massese, all’altezza dell’incrocio con strada della Badia. Un impatto troppo violento tra le due vetture e a perdere la vita è stato un ragazzo di appena 18 anni. Gravi gli amici, una ragazza di 17 e un ragazzo di 20 anni, passeggeri sullo stesso mezzo. Secondo le prime informazioni l’auto con a bordo i tre giovani, una Mercedes, era in procinto di immettersi sulla Massese quando è sopraggiunta la seconda auto, una Ford, condotta da una 56enne di Langhirano. Lo scontro è stato violento e il 18enne, Josef Venturini, è deceduto a due ore dal ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore. Non appena lanciato l’allarme in seguito al violento sinistro, sono prontamente giunte sul posto tre automediche dell’assistenza pubblica di Langhirano, della ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Torrechiara, tragedia in strada. Il grave incidente è avvenuto lungo la Massese, all’altezza dell’incrocio con strada della Badia. Un impatto troppo violento tra le due vetture e a perdere la vita è stato un ragazzo di appena 18 anni. Gravi gli amici, una ragazza di 17 e un ragazzo di 20 anni, passeggeri sullo stesso mezzo. Secondo le prime informazioni l’auto con a bordo i tre giovani, una Mercedes, era in procinto di immettersi sulla Massese quando è sopraggiunta la seconda auto, una Ford, condotta da una 56di Langhirano. Lo scontro è stato violento e il 18, Josef Venturini, è deceduto a due ore dal ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore. Non appena lanciato l’allarme in seguito al violento sinistro, sono prontamente giunte sultre automediche dell’assistenza pubblica di Langhirano, della ...

Ultime Notizie dalla rete : Schianto nella Affari e leadership, 11 arresti nel clan Santapaola - Ercolano ... smantellando di fatto il sodalizio consolidato nella Sicilia orientale. L'elenco degli arrestati e ...drive - in 15 Gennaio 2022 Abusa della moglie e maltratta figlia minorenne 15 Gennaio 2022 Schianto ...

Incidente nella notte, due auto distrutte e 4 persone ferite. L'intervento dei vigili del fuoco La dinamica esatta dello schianto è al vaglio delle forze dell'ordine. Si tratterebbe anche in questo caso di uno scontro frontale tra due macchine molto violento . I due mezzi sono andati ...

Schianto nella notte a Besozzo sulla superstrada VerbanoNews.it Schianto nella notte a Besozzo sulla superstrada Ferito un giovane trasportato in condizioni non gravi al pronto soccorso dell'ospedale di Cittiglio: vigili del fuoco sul posto per i soccorsi ...

Treviglio, schianto con ribaltamento. Un’auto finisce dentro un cortile - Foto Sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Treviglio che hanno raggiunto poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica 16 gennaio via Bergamo, nella cittadina della Nassa. Qui due auto si sono scontrat ...

