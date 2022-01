Scherma | Coppa del Mondo 2022 | quinto posto per le fiorettiste italiane a Poznan

Leggi su oasport

(Di domenica 16 gennaio 2022) L’Italia non si ripete e dopo la vittoria a Saint Maur, quest’oggi è arrivato unnella prova a squadre delladeldi fioretto femminile. Il quartetto azzurro comda Alice Volpi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo ed Erica Cipressa è stato battuto dalla Polonia nei quarti di finale per 40-37, vedendo così interrotto il proprio cammino verso il podio. La vittoria è andata agli Stati Uniti, che hanno dominato la finale contro il Giappone per 45-23. Le americane avevano superato in semifinale la Russia per 45-39, mentre le giapponesi erano uscite vincitrici dalla sfida con la Polonia con il punteggio di 27-25. Proprio le polacche hanno conquistato il terzo, battendo per 44-42 le russe. L’Italia aveva cominciato il suo cammino ...