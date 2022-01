Scamacca-Frattesi, si accende la sfida tra Juve e Inter: la situazione (Di domenica 16 gennaio 2022) La Juve e l’Inter sono pronte a infiammare il calciomercato per i due talenti del Sassuolo Scamacca e Frattesi La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in entrata della Juve. In settimana è previsto un incontro tra Cherubini e Carnevali per parlare del possibile trasferimento di Gianluca Scamacca, bomber del Sassuolo finito nel giro della Nazionale. Ma non solo. Questa potrebbe infatti essere l’occasione giusta per parlare anche di Davide Frattesi, centrocampista che sta emergendo nella massima serie. Su entrambi i giocatori è da segnalare la concorrenza dell’Inter, pronta a dare vita all’ennesima battaglia fuori dal campo tra le due società. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Lae l’sono pronte a infiammare il calciomercato per i due talenti del SassuoloLa Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in entrata della. In settimana è previsto un incontro tra Cherubini e Carnevali per parlare del possibile trasferimento di Gianluca, bomber del Sassuolo finito nel giro della Nazionale. Ma non solo. Questa potrebbe infatti essere l’occasione giusta per parlare anche di Davide, centrocampista che sta emergendo nella massima serie. Su entrambi i giocatori è da segnalare la concorrenza dell’, pronta a dare vita all’ennesima battaglia fuori dal campo tra le due società. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS ...

