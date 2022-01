Sassuolo-Verona 2-4, Dionisi: “Peccato per il primo tempo, trend in casa da migliorare” (Di domenica 16 gennaio 2022) “Non posso rimproverare molto alla squadra. Abbiamo sofferto la loro aggressività durante il primo tempo, ma sapevamo che nel secondo tempo saremmo calati. Peccato per la prima frazione, potevamo far meglio, seppur abbiamo espresso una qualità minore rispetto alle altre partite. Non siamo stati fortunati negli episodi, dopo il rigore abbiamo tentato di osare, ma siamo rammaricati per come è finita. Pensando soltanto al secondo tempo, penso che non avremmo rubato nulla se avessimo pareggiato. Avremmo dovuto prendere qualche rischio in più, giocando palla a terra, mentre abbiamo alzato troppo la palla e non abbiamo grande fisicità. Abbiamo sbagliato a non forzare qualche giocata palla a terra. Il primo tempo non abbiamo giocato come avremmo potuto. Non era facile ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) “Non posso rimproverare molto alla squadra. Abbiamo sofferto la loro aggressività durante il, ma sapevamo che nel secondosaremmo calati.per la prima frazione, potevamo far meglio, seppur abbiamo espresso una qualità minore rispetto alle altre partite. Non siamo stati fortunati negli episodi, dopo il rigore abbiamo tentato di osare, ma siamo rammaricati per come è finita. Pensando soltanto al secondo, penso che non avremmo rubato nulla se avessimo pareggiato. Avremmo dovuto prendere qualche rischio in più, giocando palla a terra, mentre abbiamo alzato troppo la palla e non abbiamo grande fisicità. Abbiamo sbagliato a non forzare qualche giocata palla a terra. Ilnon abbiamo giocato come avremmo potuto. Non era facile ...

Advertising

CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - SkySport : SASSUOLO-VERONA 2-4 Risultato finale ? ? #Caprari (37') ? #Barak (44’) ? #Scamacca (54') ? rig. #Barak (57’) ?… - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Verona 0-2, rete di Barak A. (VER) - periodicodaily : Poker del Verona sul Sassuolo: termina 2-4 #VeronaSassuolo @saraorlandini2 - TuttoSalerno : Serie A, poker del Verona sul campo del Sassuolo: la classifica -