Sassuolo-Hellas Verona, Serie A: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di domenica 16 gennaio 2022) Sassuolo e Verona si sfidano al Mapei Stadium in un match fra squadre simili, separate da un solo punto in classifica. Il sogno sesto posto non è lontano ma la partita di oggi potrà rivelarsi uno spartiacque per capire chi può crederci davvero. Il fischio d’inizio di Sassuolo-Hellas Verona, valevole per il 22esimo turno di Serie A, è in programma alle ore 12:30 di oggi. Il momento delle due squadre La squadra di Dionisi, nelle ultime 9 giornate, sembra aver trovato la continuità che era mancata nella prima fase di campionato: dal ritorno in campo in seguito alla pausa di metà novembre, infatti, i neroverdi hanno perso una sola volta (contro il Bologna 3 giornate fa), vincendone 3 e pareggiandone 5. Ancora troppi i gol subiti (gli emiliani non chiudono una gara con la porta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022)si sfidano al Mapei Stadium in un match fra squadre simili, separate da un solo punto in classifica. Il sogno sesto posto non è lontano ma la partita di oggi potrà rivelarsi uno spartiacque per capire chi può crederci davvero. Il fischio d’inizio di, valevole per il 22esimo turno diA, è in programma alle ore 12:30 di oggi. Il momento delle due squadre La squadra di Dionisi, nelle ultime 9 giornate, sembra aver trovato la continuità che era mancata nella prima fase di campionato: dal ritorno in campo in seguito alla pausa di metà novembre, infatti, i neroverdi hanno perso una sola volta (contro il Bologna 3 giornate fa), vincendone 3 e pareggiandone 5. Ancora troppi i gol subiti (gli emiliani non chiudono una gara con la porta ...

Advertising

Fresatura_Bo : L’ex Remondina su Sassuolo-Hellas: “Mi aspetto una gara equilibrata” - Fresatura_Bo : L’ex Remondina su Sassuolo-Hellas: “Mi aspetto una gara equilibrata” - Fresatura_Bo : L’ex Remondina su Sassuolo-Hellas: “Mi aspetto una gara equilibrata” - valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 22): - Sassuolo vs Hellas Verona 8:30 - Venezia vs Empoli 11:00 - Roma vs Caglia… - HellasLive : #SassuoloVerona, i convocati di Tudor -