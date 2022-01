Sara, 33 anni, trovata morta nella sua casa di Valencia: l’allarme dalle amiche (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutta Galatina, comune del Salento in provincia di Lecce, è sotto choc per la morte di Sara Scrimieri, 33 anni, trovata senza vita nel suo appartamento di Valencia in Spagna, dove si era trasferita nel 2018. Sara – come riporta il Quotidiano di Puglia – era nel suo letto e sembrava dormire. Invece purtroppo è stata rinvenuta senza vita. A trovarla alcune amiche che si erano insospettite e preoccupate non avendola sentita per un giorno intero. Le ragazze hanno così chiamato la polizia e i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta dell’appartamento. L’autopsia ne ha già accertato la morte naturale, e della giovane rimane quel silenzio che non le apparteneva. La sua famiglia – il papà pensionato, la madre insegnate di scuola elementare e la sorella – è partita subito per la Spagna per ... Leggi su blog.libero (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutta Galatina, comune del Salento in provincia di Lecce, è sotto choc per la morte diScrimieri, 33senza vita nel suo appartamento diin Spagna, dove si era trasferita nel 2018.– come riporta il Quotidiano di Puglia – era nel suo letto e sembrava dormire. Invece purtroppo è stata rinvenuta senza vita. A trovarla alcuneche si erano insospettite e preoccupate non avendola sentita per un giorno intero. Le ragazze hanno così chiamato la polizia e i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta dell’appartamento. L’autopsia ne ha già accertato la morte naturale, e della giovane rimane quel silenzio che non le apparteneva. La sua famiglia – il papà pensionato, la madre insegnate di scuola elementare e la sorella – è partita subito per la Spagna per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - GuidoDeMartini : ?? SPARITI I TURISTI: SARÀ ANCHE STAVOLTA COLPA DEI NO VAX? ?? O magari delle raffiche di Decreti Legge in cui viene… - AmorosoOF : Sono 13 anni che ho la stessa band, gli stessi tecnici. Una seconda famiglia che sarà con me anche a San Siro il 13… - fabiusweek : @sempreciro Ma siamo in democrazia? Allora accettate il responso del voto. Unica nota negativa che la foto sarà di… - LPSimona : RT @goodvjbess: 9 anni dopo Sara Mattei-Mara Sattei?? #amici21 -