Sanremo | Maneskin superospiti prima serata del Festival

(Di domenica 16 gennaio 2022) Saranno ii super ospiti delladella 72esima edizione deldi. Lo ha annunciato lo stesso conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus. La band va ad aggiungersi a Cesare Cremonini e Checcho Zalone, giàannunciati. Il palco dell'Ariston non è nuovo per il gruppo dal successo planetario. Proprio da lì, infatti, lo scorso marzo, ihanno cominciato la loro scalata:con la vittoria del, poi con la vittoria dell'Eurovision Song Contest, poi alla notorietà globale, tanto da arrivare ad aprire il tour dei Rolling Stones a Las Vegas e a partecipare come ospiti al Coacchella

Advertising

rtl1025 : ?? I @thisismaneskin saranno i super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo ??? A dare l'annuncio Amadeus… - team_world : #Sanremo2022: ci saranno anche i #Maneskin sul palco del Festival di Sanremo 2022! - RollingStoneita : #Amadeus l’ha annunciato al Tg1: «Saranno protagonisti assoluti della prima serata». La band, in collegamento da Lo… - HilaryJankins : RT @rtl1025: ?? I @thisismaneskin saranno i super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo ??? A dare l'annuncio Amadeus al TG1 #ma… - homaneskin : RT @apijaergelato_: c'è chi vuole amandoti a sanremo e chi mente #Sanremo2022 #maneskin -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Maneskin

SUPER OSPITI AL FESTIVAL DI2022/ Annuncio Amadeus al Tg1 La morte di David Bowie: I familiari sono stati al suo fianco Era stato il portavoce di Bowie a dare l'annuncio della sua ...... tornare sarà davvero bello", ha aggiunto mentre Damiano ha sottolineato "Non vediamo l'ora di tornare per fare le prove e rivedere tutta la crew di" . I"conoscono l'affetto che io ...I Maneskin dopo aver vinto la passata edizione ritornano sula palco dell'Ariston come super-ospiti del Festival! Lo ha annunciato Amadeus, proprio questa sera al Tg1.I Maneskin super ospiti al Festival di Sanremo 2022: l’annuncio di Amadeus nel corso del TG1, ecco il video andato in onda su Rai1.