Sanremo 2022 | Maneskin super ospiti della prima serata del Festival

Roma, 16 gennaio 2022 - Saranno i Maneskin i super ospiti della prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico della kermesse.

