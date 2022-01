Sampdoria | si va verso l’esonero di D’Aversa e il ritorno di Giampaolo

(Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo il Genoa, anche lavail cambio dell’allenatore in panchina. Secondo quanto riferisce il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il club ha deciso di esonerare Roberto(dopo le ultime tre sconfitte consecutive) e di far tornare al suo posto Marco, che ha già allenato la squadra dal 2016 al 2019. Mancherebbe solo l’annuncio ufficiale, previsto già in serata.firmerebbe un contratto di 6 mesi più eventuali due anni legati alla salvezza. L'articolo ilNapolista.

