Sampdoria | Giampaolo ha accettato l’offerta | atteso l’esonero di D’Aversa

(Di domenica 16 gennaio 2022): accordo raggiunto tra le parti dopo i contatti positivi di oggi.in seratadiSi sta velocizzando la decisione su Robertoda parte dellapotrebbe arrivare già in serata.avrebbe già sistemato la situazione con il Torino risolvendo il contratto e hablucerchiata. Sei mesi con opzione biennale in caso di salvezza. A riferirloNews 24. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Giampaolo torna alla @sampdoria, manca solo l’annuncio: confermate le indiscrezioni di ieri sera @SkySport - DiMarzio : #Sampdoria | Roberto D'Aversa dovrebbe continuare fino al derby con lo #Spezia, ma torna forte l'idea #Giampaolo - Gazzetta_it : La Samp saluta (anche) D'Aversa: tornerà Giampaolo - SkySport : Sampdoria, Giampaolo sarà il nuovo allenatore. D'Aversa sarà esonerato. Le news #SkyCalciomercato #Calciomercato… - RaffoAR : RT @dorianoforesto: Rinfreschiamoci un po’ la memoria. #Sampdoria #giampaolo -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Giampaolo

Ma è ormai solo questione di tempo, dopo la risoluzione dell'accordo con i granata ci sarà la firma del nuovo contratto con la, però, negli ultimi giorni ha avuto qualche piccolo ...Commenta per primo La sconfitta dellacontro il Torino rischia di costare molto cara a Roberto D'Aversa . L'allenatore è tornato ... CONTATTI CON- Ora, però, la Samp è sempre più ...La Sampdoria ha sciolto le riserve: già nelle prossime ore sarà esonerato mister Roberto D'Aversa e al suo posto tornerà in panchina il grande ex Marco Giampaolo. Ormai manca soltanto l'annuncio, la s ...Ascolta la versione audio dell'articolo Giampaolo Sampdoria: accordo raggiunto! Novità prima della Juventus per quanto riguarda il club blucerchiato È soltanto questione di ore per l’ufficialità. Robe ...