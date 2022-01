Sampdoria | D' Aversa verso l' esonero Vicino il ritorno di Giampaolo

Advertising

DiMarzio : #Sampdoria | Roberto D'Aversa dovrebbe continuare fino al derby con lo #Spezia, ma torna forte l'idea #Giampaolo - Gazzetta_it : La Samp saluta (anche) D'Aversa: tornerà Giampaolo - capuanogio : Dopo #Shevchenko licenziato dal #Genoa ecco la #Sampdoria che chiude con D'Aversa. In due giorni le genovesi eson… - ermanno_eermy : RT @Gazzetta_it: La Samp saluta (anche) D'Aversa: tornerà Giampaolo - CalcioNews_24h : #Sampdoria esonerato D'Aversa, il possibile sostituto sarà Marco Giampaolo ex allenatore del #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Aversa

Commenta per primo Laha deciso di dare una scossa alla squadra con il cambio d'allenatore. La società infatti ha scelto per l'esonero di Roberto D', al suo posto tornerà Marco Giampaolo col quale è stato ...Le strade dellae di Roberto D'si separano. La dirigenza blucerchiata ha deciso di esonerare l'allenatore dopo la terza sconfitta consecutiva, maturata contro il Torino . Il suo addio sancisce il ...Proseguono i lavori di recupero atletico per Verre e Yoshida, mentre Damsgaard lavora sempre in Danimarca: il suo rientro non è dato per imminente l giorno dopo la sconfitta col Torino, la Sampdoria è ...Mercato: Dybala-Juve nodo rinnovo, Samp riecco Giampaolo. D'Aversa verso l'esonero. Napoli taglia costi, a rischio OsimhenROMA, 16 GEN - Il rinnovo di Paulo DYBALA è una spina conficcata nel fianco de ...