Salvatore Caruso | chi è il tennista italiano che giocherà al posto di Novak Djokovic

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 gennaio 2022) Sarà l’azzurro, 29 anni, numero 150 del mondo, a prendere ildinel tabellone degli Australian Open dopo che ilserbo ha perso il ricorso relativo alla sua espulsione dall’Australia per non essersi vaccinato contro il covid-19., sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni, è infatti il terzo lucky loser del torneo dopo che i primi due, lo statunitense Ernesto Escobedo e il portoghese Joao Sousa, erano già stati ripescati per altre rinunce. Il 29enne azzurro, siciliano di Avola, sfiderà Miomir Kecmanovic, anch’ egli serbo. Contando la new entry di, agli Australian Open ora sono in tutto 10 gli italiani in gara nel primo prestigioso torneo del circuito: Berrettini, numero 7 del ranking ...