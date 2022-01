Salah | addio al Liverpool? C’è la svolta

(Di domenica 16 gennaio 2022) Momosi appresta a diventare – probabilmente – l’oggetto di mercato più desiderato. Questo a fronte della decisione presa dai dirigenti dei Reds, di non accontentare le richieste dell’egiziano (25 milioni a stagione) per rinnovare il contratto in scadenza 2023, riporta il Mirror.RinnovoI dialoghi tra le parti andranno avanti. Nel caso, sono poche le squadre che possono accontentare il fuoriclasse egiziano: sicuramente il PSG, se non dovesse rinnovare Mbappe e Real Madrid, anche se i Blancos hanno messo nel mirino Erling Haaland. Più defilate City e Bayern Monaco. Francesco Scanu

... dopo 50 presente in rossonero, in una giornata che vide anche l'di Nesta, Seedorf, Gattuso, ... Mohamed" Fiorentina (2015) Anche in questo caso, il formidabile acquisto di gennaio non ...Fenomeni -, Mahrez, Mané e Aubameyang . Senza Osimhen, sono ancora una volta loro gli uomini ... Il giocatore, invece, profondamente scottato da questa scelta, ha annunciato l'al calcio a ...Mohamed Salah pone il proprio club dinanzi ad un bivio infernale: Liverpool tra rinnovo e cessione dell'egiziano ...Il contratto di Mohamed Salah scadrà a giugno del 2023 ma negli ultimi mesi non ci sono stati passi in avanti nella trattativa con il Liverpool..