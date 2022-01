Roma, vittoria sofferta contro il Cagliari: Mourinho esulta per un motivo (Di domenica 16 gennaio 2022) Impossibile pensare a un esordio migliore: Sergio Oliveira decide Roma-Cagliari con un gol dal dischetto. La sintesi del match. Livelli intensi quelli della partita di campionato tra Roma e Cagliari, la quale comincia immediatamente con la necessità del VAR e prosegue su questa falsariga. Il gol della vittoria, infatti, arriva da una rete messa a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 gennaio 2022) Impossibile pensare a un esordio migliore: Sergio Oliveira decidecon un gol dal dischetto. La sintesi del match. Livelli intensi quelli della partita di campionato tra, la quale comincia immediatamente con la necessità del VAR e prosegue su questa falsariga. Il gol della, infatti, arriva da una rete messa a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

OptaPaolo : 1 - Sérgio Oliveira è il primo centrocampista centrale della Roma a segnare nel suo match d'esordio in #SerieA nel… - forumJuventus : De Sciglio post #RomaJuve: 'Siamo entrati in campo alla c***o e siamo andati sotto di due gol, poi abbiamo tirato f… - Crissy_rm : #RomaCagliari tre punti, questa la cosa più importante! Bell’esordio di Sergio Oliveira che ha siglato la vittoria… - calsciomercato : ????Roma 1-0 Cagliari ???? Sergio Oliveira 33' Rig.? Prima vittoria nel 2022 per la Roma di Mourinho che sale a quota 3… - gringoserra78 : RT @MassimoCaputi: La #Roma supera il #Cagliari di misura grazie a un rigore del nuovo arrivato #SergioOliveira La vittoria diventa soffert… -