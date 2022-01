Roma | Mourinho | “Dovevamo vincere 5-0 Rui Patricio è stato decisivo”

Advertising

OfficialASRoma : ?? Sergio Oliveira dal primo minuto! ?? ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaCagliari ?? DAJE ROMA! - DiMarzio : #SerieA | #Roma, le parole di José #Mourinho dopo la vittoria contro il #Cagliari - DiMarzio : .@OfficialASRoma, #SergioOliveira è pronto a sbarcare a Roma - grecben : @squindon L'atteggiamento di una squadra scottata dalle tante partite negative e che dava tutto solo per il risulta… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Roma-Cagliari, Sergio Oliveira:… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

6 Lanon gioca bene, anzi, a tratti è incomprensibile. Va avanti per inerzia, per giocate individuali (e nemmeno molte). Lui si arrabbia, gli ci vorrebbe la baccetta magica davanti a ...Una vittoria in salsa portoghese per la: contro il Cagliari decide il gol all'esordio di Sergio Oliveira , rigorista a sorpresa scelto danel primo tempo al posto della certezza Veretout . Ma è anche la vittoria che passa per ...Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari: "Partita dominata da noi, eravamo in pieno controllo ma non abbiamo ...Ecco le dichiarazioni di José Mourinho dopo la vittoria di misura della Roma sul Cagliari, arrivata grazie al rigore del nuovo acquisto Sergio Oliveira.