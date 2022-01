Roma, gli taglia la strada con la moto, l’autista protesta e lui lo picchia: «Ha usato anche il casco» (Di domenica 16 gennaio 2022) Parapiglia nel traffico di Roma venerdì scorso dove un autista Atac è stato aggredito da un motociclista dopo una manovra azzardata. Il centauro infatti, poco prima, aveva tagliato la strada al pullman costringendolo a inchiodare; ma per nulla contento della “ramanzina” ricevuta, l’uomo ha pensato bene di scendere dal motoveicolo per aggredire il conducente. Follia a Roma nel traffico: motociclista aggredisce conducente Atac Tutto è successo venerdì scorso. La linea è la 30, siamo nei pressi di Viale Mazzini dove si verifica la manovra azzardata. Il motociclista, a cui carico sono poi saltati fuori diversi precedenti di polizia, a un certo punto ha tagliato la strada al bus Atac costringendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022) Parapiglia nel traffico divenerdì scorso dove un autista Atac è stato aggredito da unciclista dopo una manovra azzardata. Il centauro infatti, poco prima, avevato laal pullman costringendolo a inchiodare; ma per nulla contento della “ramanzina” ricevuta, l’uomo ha pensato bene di scendere dalveicolo per aggredire il conducente. Follia anel traffico:ciclista aggredisce conducente Atac Tutto è successo venerdì scorso. La linea è la 30, siamo nei pressi di Viale Mazzini dove si verifica la manovra azzardata. Ilciclista, a cui carico sono poi saltati fuori diversi precedenti di polizia, a un certo punto hato laal bus Atac costringendo ...

