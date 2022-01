Roma-Cagliari, Sergio Oliveira subito decisivo (Di domenica 16 gennaio 2022) Roma (ITALPRESS) – La Roma rialza la testa con la prima vittoria del 2022. Dopo gli scivoloni contro Milan e Juventus, ai giallorossi basta un rigore del nuovo arrivato Sergio Oliveira per piegare il Cagliari sull'1-0. subito titolarità e chiavi del centrocampo per il portoghese, con Veretout al suo fianco e non capitan Pellegrini, out per un problema nel riscaldamento. Molti di più i grattacapi per Mazzarri – diversi indisponibili tra positività e infortuni -, che lancia dal 1? in difesa il neo rossoblù Goldaniga con Altare e Carboni. Ed è proprio quest'ultimo a far correre un rischio ai sardi dopo quattro minuti: intervento rischioso in area su Zaniolo, l'arbitro Maggioni indica il dischetto ma ritorna sui suoi passi dopo l'on field review. Ma il viaggio agli 11 metri per i ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022)(ITALPRESS) – Larialza la testa con la prima vittoria del 2022. Dopo gli scivoloni contro Milan e Juventus, ai giallorossi basta un rigore del nuovo arrivatoper piegare ilsull'1-0.titolarità e chiavi del centrocampo per il portoghese, con Veretout al suo fianco e non capitan Pellegrini, out per un problema nel riscaldamento. Molti di più i grattacapi per Mazzarri – diversi indisponibili tra positività e infortuni -, che lancia dal 1? in difesa il neo rossoblù Goldaniga con Altare e Carboni. Ed è proprio quest'ultimo a far correre un rischio ai sardi dopo quattro minuti: intervento rischioso in area su Zaniolo, l'arbitro Maggioni indica il dischetto ma ritorna sui suoi passi dopo l'on field review. Ma il viaggio agli 11 metri per i ...

