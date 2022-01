Roma - Cagliari, le pagelle: Kumbulla svetta (6,5), Pavoletti solo di lotta (5,5) (Di domenica 16 gennaio 2022) I portieri veri sanno fare anche una sola parata: quella che gli riesce su Joao Pedro è decisiva. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 gennaio 2022) I portieri veri sanno fare anche una sola parata: quella che gli riesce su Joao Pedro è decisiva. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

SkySport : ROMA-CAGLIARI 1-0 Risultato finale ? ?rig. #SergioOliveira (33') ? ???? SERIE A - 22^ GIORNATA ?… - CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - SuperSportBlitz : #SerieA – Result: Roma 1-0 Cagliari #SSFootball - damianosneider1 : @OfficialASRoma @friedkingroup Mourinho al termine di Roma Cagliari: “Abbiamo bisogno di più giocatori come Sergio… - cavallodipietra : @SaverioTolomeo @angy52 @ExiledRomanista Io oltre a quelle della Roma ho visto anche la maggior parte di quelle del… -