Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali: la decisione su Sergio Oliveira!

Maitland-Niles e Vina sulle fasce, Mancini e Kumbulla in mezzo. Sergio Oliveira subito titolare al fianco di Pellegrini e Mkhitaryan, Zaniolo e Felix con Abraham. Nel Cagliari difesa a tre con Goldaniga, Altare e Carboni. Zappa e Dalbert esterni a tutta fascia, Joao Pedro-Pavoletti in avanti.

Roma (4-3-3): Rui Patricio, Maitland-Niles, Mancini Kumbulla, Vina, Pellegrini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Zaniolo, Abraham, Felix 

Cagliari (3-5-2): Cragno, Goldaniga, Altare, Carboni, Zappa, Marin, Deiola, Pereiro, Dalbert, Joao Pedro, Pavoletti

