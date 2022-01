Roma-Cagliari 1-0, decide al debutto Sergio Oliveira (Di domenica 16 gennaio 2022) La Roma vince 1-0 una partita non semplice contro il Cagliari all'Olimpico. Fastidio nel riscaldamento per Pellegrini, sostituito da Veretout. In avvio penalty assegnato e tolto alla Roma, tentativi di Afena-Gyan e Abraham. Al 33' la sblocca al debutto Sergio Oliveira, rigore procurato e trasformato. Nella ripresa ci provano Mkhitaryan e Veretout, Zaniolo vicino al raddoppio. Clamorosa traversa di Joao Pedro all'84'.22^ GIORNATA: Sampdoria-Torino 1-2 , Salernitana-Lazio 0-3, Juventus-Udinese 2-0, Sassuolo-Verona 2-4, Venezia-Empoli 1-1, Roma-Cagliari 1-0, Atalanta-Inter ore 20.45, Bologna-Napoli lunedì 17 ore 18.30, Milan-Spezia lunedì 17 ore 18.30, Fiorentina-Genoa lunedì 17 ore 20.45Classifica: Inter 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta, Juventus 41, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 gennaio 2022) Lavince 1-0 una partita non semplice contro ilall'Olimpico. Fastidio nel riscaldamento per Pellegrini, sostituito da Veretout. In avvio penalty assegnato e tolto alla, tentativi di Afena-Gyan e Abraham. Al 33' la sblocca al, rigore procurato e trasformato. Nella ripresa ci provano Mkhitaryan e Veretout, Zaniolo vicino al raddoppio. Clamorosa traversa di Joao Pedro all'84'.22^ GIORNATA: Sampdoria-Torino 1-2 , Salernitana-Lazio 0-3, Juventus-Udinese 2-0, Sassuolo-Verona 2-4, Venezia-Empoli 1-1,1-0, Atalanta-Inter ore 20.45, Bologna-Napoli lunedì 17 ore 18.30, Milan-Spezia lunedì 17 ore 18.30, Fiorentina-Genoa lunedì 17 ore 20.45Classifica: Inter 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta, Juventus 41, ...

Advertising

SkySport : ROMA-CAGLIARI 1-0 Risultato finale ? ?rig. #SergioOliveira (33') ? ???? SERIE A - 22^ GIORNATA ?… - CarolRadull : Today's Serie A fixtures 2:30 P. M | Sassuolo vs Verona 5:00 P. M | Venezia Vs Empoli 8:00 P. M | As Roma Vs Cag… - SuperSportBlitz : #SerieA – Result: Roma 1-0 Cagliari #SSFootball - soccmagazine : Roma-Cagliari 1-0, pagelle giallorosse: Oliveira in gol alla prima - LAROMA24 : Roma-Cagliari, FOTI: 'Era obbligatorio vincere. Sergio Oliveira? Ci darà una grossa mano' (VIDEO) #AsRoma… -