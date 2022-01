Risvolti sul caso Giacomo Urtis e Fabrizio Corona: era Belen la donna del triangolo? Nina Moric svela tutto (Di domenica 16 gennaio 2022) Continuano a trapelare indiscrezioni che riguardano l’intricata vicenda che fa capo al flirt tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis. In queste ore, a dare un contributo alla vicenda è stata Nina Moric. La donna, nel corso di un’intervista, ha fatto delle confessioni molto interessanti. Nello specifico, si è detta basita da quanto detto dal chirurgo. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 16 gennaio 2022) Continuano a trapelare indiscrezioni che riguardano l’intricata vicenda che fa capo al flirt tra. In queste ore, a dare un contributo alla vicenda è stata. La, nel corso di un’intervista, ha fatto delle confessioni molto interessanti. Nello specifico, si è detta basita da quanto detto dal chirurgo. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

genderedform : @MollyMers @LaStampa @caterinasoffici per presidente il dibattito si era aperto (con moltissimi risvolti politici)… - willycuba65 : RT @LaAndre7: Stavo riflettendo sul fatto che questa quarantena in solitaria sicuramente avrà dei risvolti positivi, ad oggi non ne trovo n… - liottagio : Se ne leggono di cazzate sul marketing. Importante è teorizzare. Non conta se la teoria ha zero risvolti pratici, h… - batteraio : RT @LaAndre7: Stavo riflettendo sul fatto che questa quarantena in solitaria sicuramente avrà dei risvolti positivi, ad oggi non ne trovo n… - LaAndre7 : Stavo riflettendo sul fatto che questa quarantena in solitaria sicuramente avrà dei risvolti positivi, ad oggi non… -