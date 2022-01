RISULTATI | GCW Say You Will 15 01 2022 Difeso Titolo ROH

(Di domenica 16 gennaio 2022) Idello show andato in scena Sabato a Hoffman Estates, Illinois GCW Say YouSabato 15 gennaioSix Way Scramble Match – Gringo Loco batte Alex Zayne, Dante Leon, Dark Sheik, Nick Wayne e Ninja Mack (8.54) – Tony Deppen batte Mike Bailey (12.04) – Blake Christian batte Bandido (19.10) ROH World Title – Jonathan Gresham (c) batte 2 Cold Scorpio e mantiene il! (13.58) GCW Extreme Title – AJ Gray batte PCO (c) e diventa Nuovo Campione! (14.50) – Ricky Morton batte Matt Cardona (5.53) – Allie Katch batte Kylie Rae (18.40) GCW Tag Team Title – The Briscoes (Jay Briscoe & Mark Briscoe) (c) battono The Rejects (John Wayne Murdoch & Reed Bentley) e mantengono i titoli! (15.34) Markus Crane Tribute 666 Death ...

Advertising

TSOWrestling : Ecco cosa è successo durante #GCWSayYouWill #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Ecco cosa è successo durante #GCWNotorious #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Ecco cosa è successo durante #LAFights2 #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : RISULTATI GCW

The Shield Of Wrestling

... i licenziamenti WWE e molto altro In Ringside Episodio 3 commenteremo insieme idi AEW " ... In più Jon Moxley e la, la indy in più rapida ascesa degli ultimi mesi. L'appuntamento con ...... che sta facendo parlare di sé per alcuniassolutamente imprevedibili e per alcuni ...di avvicinamento a Bound for Glory 2021 e daremo uno sguardo anche alla situazione delle indies con laMost Notorious 2022 Risultati - GCW: Ecco cosa è successo durante l'ultimo evento targato Game Changer Wrestling ...Diversi atleti della zona di Los Angeles tornano a mettersi in mostra i diversi match uno contro uno, fatta eccezione per un Fatal 4-Way. *TODAY 4PM PST/7PM EST*#LAFIGHTS2 is LIVE ...