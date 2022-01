Risultati e classifica Serie A live: il Verona sbanca il Mapei, pari a Venezia, in campo la Roma (Di domenica 16 gennaio 2022) Risultati e classifica Serie A live: tutti gli aggiornamenti della ventiduesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiduesima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 15 e lunedì 17 gennaio: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Terzo turno del girone di ritorno che scatterà dal Ferraris laddove la Samp ospita il Toro per uscire dalle secche di una classifica ancora poco soddisfacente. Sabato che prosegue con la Lazio all’Arechi e si chiude con la Juve che ospita l’Udinese. Domenica a lenta carburazione prima di esplodere in serata con il big match di giornata tra Inter e Atalanta. Giornata che termina infine lunedì con il Napoli a Bologna, il Milan con lo Spezia e la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022): tutti gli aggiornamenti della ventiduesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiduesima giornata diA che si svolgerà tra sabato 15 e lunedì 17 gennaio: i, lae i marcatori delle partite. Terzo turno del girone di ritorno che scatterà dal Ferraris laddove la Samp ospita il Toro per uscire dalle secche di unaancora poco soddisfacente. Sabato che prosegue con la Lazio all’Arechi e si chiude con la Juve che ospita l’Udinese. Domenica a lenta carburazione prima di esplodere in serata con il big match di giornata tra Inter e Atalanta. Giornata che termina infine lunedì con il Napoli a Bologna, il Milan con lo Spezia e la ...

