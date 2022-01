Risultati e classifica Premier League | i Reds tengono vivo il campionato

(Di domenica 16 gennaio 2022)LIVE: gli aggiornamenti della ventiduesima giornata di. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiduesima giornata diche si svolgerà nel tra venerdì 14 e domenica 16 gennaio: tutti i, lae i marcatori delle partite. La settimana made in England vivrà della super sfida dell’Etihad tra il Manchester City e il Chelsea con gli uomini di Guardiola che vincendo potrebbe scavare un solco forse irrimediabile per i Blues. Sfida salvezza delicatissima per il Watford di Ranieri sul campo del Newcastle, mentre lo United fa visita al Villa Park. Domenica tocca poi al Liverpool cercare di guadagnare terreno sulle rivali. Rinviato l’atteso ...

Ultime Notizie dalla rete : Risultati classifica

live /in diretta Gli anticipi del sabato Sembra aver preso vigore il ruolino di marcia della Juventus che ha battuto ieri l'Udinese 2 - 0 . Di Dybala e McKennie le reti ...SERIE B,/ Diretta gol: Pisa ko, Frosinone sale! Live score Tuttavia già oggi ci sarebbe stata la possibilità di agganciare la Spal, che ha 3 punti in più e rappresenta al momento ...Venezia ed Empoli hanno pareggiato per 1-1, in una gara valida per la 22ª giornata di Serie A. Toscani in vantaggio con un gran gol di Zurkowski al 26', su assist di Bandinelli. Il pareggio del Venezi ...Buon pomeriggio dallo stadio “De Vincenzi” di Pietra Ligure. Giornata nuvolosa e temperature gradevoli per giocare, nonostante i rinvii giornalieri siano stati 8 e le incertezze continuino ad accresce ...