Rissa su appuntamento nella Galleria Dorica, si picchiano 50 giovani: volano sedie e pugni, fuggi fuggi all'arrivo della polizia (Di domenica 16 gennaio 2022) ANCONA - Sono volate sedie e urla, cazzotti e spintoni. Poi il fuggi fuggi all'arrivo della polizia a sirene spiegate, con tanto di inseguimento per le vie del centro. Alcuni ragazzi sono stati ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 16 gennaio 2022) ANCONA - Sono volatee urla, cazzotti e spintoni. Poi ilall'a sirene spiegate, con tanto di inseguimento per le vie del centro. Alcuni ragazzi sono stati ...

