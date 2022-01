Regina Elisabetta, "gli ultimi giorni del regno". Voci su uno scenario da incubo (Di domenica 16 gennaio 2022) La vecchia monarca strilla tra le mura del palazzo, i fidi servitori l'aiutano a reggersi sulle gambe malferme: il figlio prediletto ha tradito, ha gettato l'onta sulla famiglia e il regno. Funesti presagi. Nuvole nere, tragiche, medievali si addensano sull'antica capitale spazzata dal maligno in forma di epidemia. Il popolo trema, la mietitrice falcia le sue vittime mentre i baroni nei loro palazzi fanno baldoria. Dieci, cento, mille party a Downing Street 10, senza ritegno se la godono nelle stesse ore in cui la Regina piange il cadavere ancora caldo del consorte centenario (ma, ne siamo sicuri, Filippo d'Edimburgo avrebbe acconsentito di buon grado). Il capo del governo, miracolato del virus, si unisce al baccanale: ognuno si porti la sua bottiglia, che si fottono quelli là fuori costretti a rifugiarsi in casa per suo editto. È l'ora più ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) La vecchia monarca strilla tra le mura del palazzo, i fidi servitori l'aiutano a reggersi sulle gambe malferme: il figlio prediletto ha tradito, ha gettato l'onta sulla famiglia e il. Funesti presagi. Nuvole nere, tragiche, medievali si addensano sull'antica capitale spazzata dal maligno in forma di epidemia. Il popolo trema, la mietitrice falcia le sue vittime mentre i baroni nei loro palazzi fanno baldoria. Dieci, cento, mille party a Downing Street 10, senza ritegno se la godono nelle stesse ore in cui lapiange il cadavere ancora caldo del consorte centenario (ma, ne siamo sicuri, Filippo d'Edimburgo avrebbe acconsentito di buon grado). Il capo del governo, miracolato del virus, si unisce al baccanale: ognuno si porti la sua bottiglia, che si fottono quelli là fuori costretti a rifugiarsi in casa per suo editto. È l'ora più ...

Advertising

SerglocSergio : RT @SerglocSergio: Potrebbero almeno insignirlo dell'Ordine della Giarrettiera! Sua Maestà la Regina Elisabetta II, ci pensi. - RobertoLocate14 : RT @Dio: A proposito di vestiario, colori, virilità e forza, noi andiamo in giro in sottana, molte sono color fucsia, abbiamo dei cappellin… - Scotty3451 : RT @scetticosutodo: Se Berlusconi diventa presidente della repubblica, io chiedo asilo politico alla regina elisabetta. Please queen save me - scetticosutodo : Se Berlusconi diventa presidente della repubblica, io chiedo asilo politico alla regina elisabetta. Please queen save me - cry3072 : @ArdolinoPina Ma stanno organizzando il completano del secolo stile giubileo della regina Elisabetta???? Domani la… -