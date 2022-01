Red Canzian, l’ex Pooh ricoverato in ospedale (Di domenica 16 gennaio 2022) Red Canzian in ospedale per una grave infezione. “Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché. È andata così”. Lo ha rivelato lo stesso ex bassista dei Pooh, secondo quanto scrive il Corriere Veneto, in un video al termine dell’anteprima trionfale di ‘Casanova Opera Pop’, ieri al teatro Metropolitano di San Donà di Piave, Venezia. “La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello, vero, sincero e di onesto”. l’ex bassista dei Pooh è stato ricoverato all’inizio della settimana a causa di una gravissima infezione, sfiorando la setticemia. Ora, l’organizzazione fa sapere che il peggio è passato ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) Redinper una grave infezione. “Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché. È andata così”. Lo ha rivelato lo stesso ex bassista dei, secondo quanto scrive il Corriere Veneto, in un video al termine dell’anteprima trionfale di ‘Casanova Opera Pop’, ieri al teatro Metropolitano di San Donà di Piave, Venezia. “La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello, vero, sincero e di onesto”.bassista deiè statoall’inizio della settimana a causa di una gravissima infezione, sfiorando la setticemia. Ora, l’organizzazione fa sapere che il peggio è passato ...

