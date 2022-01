Record a Bacoli | già 3000 i bambini vaccinati | “Lo fanno con gioia | insieme a mamma e papà”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Ragazzi vestiti da supereroi che portano iin un’altra stanza per aspettare dopo la siringa. Palloni per i maschietti e bambole per le bambine regalati a chi ha ricevuto il vaccino al Parco Vanvitelliano del Fusaro, a Napoli. Sono giàtra i 4 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid a. A riferirlo è il primo cittadino Josi della Ragione che con un post sui social annuncia: “. Sono giàche hanno ricevuto il vaccino al Parco Vanvitelliano del Fusaro. E locon. ...