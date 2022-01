Ranking WTA (17 gennaio 2022): Paula Badosa sale al sesto posto, Camila Giorgi stabile al 33° (Di domenica 16 gennaio 2022) Al termine dei tornei WTA 500 di Sydney e WTA 250 di Adelaide II, conclusi ieri, è stato già rilasciato il nuovo Ranking WTA, effettivo da domani, lunedì 17 gennaio 2022, che vede tra le prime dieci posizioni della classifica salire di tre caselle la spagnola Paula Badosa, la quale si issa sesta piazza. Sempre salda in vetta l’australiana Ashleigh Barty. Top 10 WTA (Ranking al 17.01.2022)1 Ashleigh Barty (Australia) 7111 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 5698 3 Garbine Muguruza (Spagna) 5425 4 Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 5213 5 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 4582 6 Paula Badosa (Spagna) 4264 7 Anett Kontaveit (Estonia) 4231 8 Maria Sakkari (Grecia) 4071 9 Iga Swiatek (Polonia) 3916 10 Ons Jabeur (Tunisia) 3500 In casa ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Al termine dei tornei WTA 500 di Sydney e WTA 250 di Adelaide II, conclusi ieri, è stato già rilasciato il nuovoWTA, effettivo da domani, lunedì 17, che vede tra le prime dieci posizioni della classifica salire di tre caselle la spagnola, la quale si issa sesta piazza. Sempre salda in vetta l’australiana Ashleigh Barty. Top 10 WTA (al 17.01.)1 Ashleigh Barty (Australia) 7111 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 5698 3 Garbine Muguruza (Spagna) 5425 4 Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 5213 5 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 4582 6(Spagna) 4264 7 Anett Kontaveit (Estonia) 4231 8 Maria Sakkari (Grecia) 4071 9 Iga Swiatek (Polonia) 3916 10 Ons Jabeur (Tunisia) 3500 In casa ...

Advertising

OA_Sport : La situazione tra le donne alla vigilia degli Australian Open - Luxgraph : Tennis, Ranking Wta: Barty sempre al comando, Giorgi leader delle azzurre - zazoomblog : Tennis: Wta. Best ranking per Badosa Giorgi stabile al numero 33 - #Tennis: #ranking #Badosa #Giorgi - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Wta. Best ranking per Badosa, Giorgi stabile al numero 33 - AndyTennisWomen : Da lunedì @paulabadosa campionessa di #SydneyTennis sarà nuovo n. 6 del ranking @WTA -