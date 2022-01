Quirinale, Letta “Su Berlusconi non c'è unità, cercare nome insieme” (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In questo Parlamento nessuno ha la maggioranza, dobbiamo trovare un'intesa fondamentale sul presidente o sulla presidente della Repubblica, figura istituzionale super partes e sulla continuazione della legislatura per Covid, Pnrr e caro bollette che sta strangolando famiglie e economia. Il centrodestra sbaglia, è evidente che la candidatura di Berlusconi è un vicolo cieco, non è la figura istituzionale su cui ci sarà unità. Voltiamo pagina, cerchiamo l'unità e questo nome insieme. E' la strada migliore”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, intervistato dal Tg3. “Non è questo il momento di fare i nomi, dovremmo deciderlo insieme ai nostri alleati e al centrodestra. Una cosa è certa: Draghi sta giocando un ruolo fondamentale per il nostro Paese. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In questo Parlamento nessuno ha la maggioranza, dobbiamo trovare un'intesa fondamentale sul presidente o sulla presidente della Repubblica, figura istituzionale super partes e sulla continuazione della legislatura per Covid, Pnrr e caro bollette che sta strangolando famiglie e economia. Il centrodestra sbaglia, è evidente che la candidatura diè un vicolo cieco, non è la figura istituzionale su cui ci sarà. Voltiamo pagina, cerchiamo l'e questo. E' la strada migliore”. Così Enrico, segretario del Pd, intervistato dal Tg3. “Non è questo il momento di fare i nomi, dovremmo deciderloai nostri alleati e al centrodestra. Una cosa è certa: Draghi sta giocando un ruolo fondamentale per il nostro Paese. Il ...

