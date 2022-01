Advertising

MediasetTgcom24 : Quirinale, ex M5s scelgono il candidato: è il giurista Paolo Maddalena #PaoloMaddalena - ilfoglio_it : Tempeste e intrighi: i giorni infelici del Quirinale. Come dimenticare i leader del M5s in piazza, nel 2018, a chi… - ItaliaViva : .@matteorenzi: 'La vicenda del Quirinale dimostra che il M5S è del tutto marginale e che Conte non riesce a guidare… - globalistIT : - v_vendetta85 : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, ex M5s scelgono il candidato: è il giurista Paolo Maddalena #PaoloMaddalena -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale M5s

Sarà il giurista e vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, il candidato per ilche voteranno gli ex parlamentari del, un gruppo che tra i fuoriusciti e gli espulsi per non aver votato il governo Draghi conta circa 40 tra deputati (nel gruppo Alternativa) e senatori.Il suo profilo è stato scelto dal gruppo di parlamentari exconfluiti nel Misto o in Alternativa c'è. "Per individuare una figura di alto profilo morale e tecnico da proporre per l'ormai prossima ...Il responsabile nazionale economia di Sinistra Italiana: "Se Berlusconi è il problema, ma Draghi non è la soluzione" ...Per il voto per il Quirinale "si parte lunedì alle ore 15. Si voterà per scheda, in blocchi da 50: i grandi elettori si siederanno in Aula e saranno chiamati. Si parte dai senatori a vita poi i senato ...