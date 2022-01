Quirinale, c'è il primo nome: Paolo Maddalena (Di domenica 16 gennaio 2022) Sarà, a quanto si apprende, il vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, il candidato per il Quirinale che voteranno gli ex parlamentari del M5s, un gruppo che tra i fuoriusciti e gli espulsi per non aver votato il... Leggi su europa.today (Di domenica 16 gennaio 2022) Sarà, a quanto si apprende, il vicepresidente emerito della Corte Costituzionale,, il candidato per ilche voteranno gli ex parlamentari del M5s, un gruppo che tra i fuoriusciti e gli espulsi per non aver votato il...

Advertising

CristiVeg : RT @vncnzvlln92: Sia messo agli atti che il primo leader di una forza politica a mettere per iscritto che Silvio Berlusconi è un nome 'irri… - lorenzobaldo : RT @antimafia2000: No Berlusconi al Quirinale, la Repubblica delle stragi - faleriad5 : RT @vncnzvlln92: Sia messo agli atti che il primo leader di una forza politica a mettere per iscritto che Silvio Berlusconi è un nome 'irri… - jolanda_stefano : Ce ne sono tanti, ma il primo che viene in mente (quasi un' ovvietà)è un fantasma che si aggira dalle parti del Qui… - tranchi77 : RT @antimafia2000: No Berlusconi al Quirinale, la Repubblica delle stragi -