Quali Regioni in zona arancione e gialla da lunedì 17 gennaio 2022: nuove regole e cosa cambia (Di domenica 16 gennaio 2022) cambiano nuovamente i colori delle Regioni. Ma Quali sono? Da lunedì 17 gennaio, dopo che il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che ne decreta la variazione a seguito dei parametri registrati sia come contagi che come occupazione dei posti letto (terapia intensiva e area medica), alcune Regioni cambieranno colore. Il peggioramento registrato un po’ in tutta Italia vede la cartina virare verso colori più scuri rispetto al bianco, con – per la prima volta dopo mesi – nuovamente l’arancione. A tingersi di questo colore è la Valle d’Aosta è la prima Regione a passare in zona arancione.Anche la Campania, aggiungendosi così alla lunga lista formata da Veneto, Lombardia, Lazio, Liguria, Calabria, Emilia Romagna, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022)no nuovamente i colori delle. Masono? Da17, dopo che il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che ne decreta la variazione a seguito dei parametri registrati sia come contagi che come occupazione dei posti letto (terapia intensiva e area medica), alcunecambieranno colore. Il peggioramento registrato un po’ in tutta Italia vede la cartina virare verso colori più scuri rispetto al bianco, con – per la prima volta dopo mesi – nuovamente l’. A tingersi di questo colore è la Valle d’Aosta è la prima Regione a passare in.Anche la Campania, aggiungendosi così alla lunga lista formata da Veneto, Lombardia, Lazio, Liguria, Calabria, Emilia Romagna, ...

CorriereCitta : Quali Regioni in zona arancione e gialla da lunedì 17 gennaio 2022: nuove regole e cosa cambia - Ceccarius77 : @fdragoni i presidenti delle regioni non possono rinnegare i vaccini PERCHÈ FINO A CHE C' È LA PANDEMIA ARRIVANO MI… - andreatamponi : @latwittipe @lucianoghelfi @danstellina Tra i grandi elettori saranno presenti in aula i Presidenti di Regioni molt… - erretti42 : @SuperErmy È per questo che i nuovi protocolli lanciati da Bonaccini e sposati da altre Regioni sono destituiti di… - laviniamainardi : RT @Valori_it: L'11 gennaio la temperatura massima a Buenos Aires ha superato i 41 gradi mentre nelle regioni nelle quali si producono mais… -