PSG | si riaccende la trattativa per il rinnovo di Mbappé | contatti ripresi tra le parti

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il PSG esarebbe tornati a parlare di, con il francese che potrebbe firmare e non andare via a zero Il PSG e Kyliansono tornati a parlare didi contratto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il francese non vorrebbe apparire come un mercenario agli occhi dei tifosi e così avrebbe riaperto le trattative per prolungare il contratto e non trasferirsi la prossima estate al Real Madrid a costo zero. La felice convivenza con Messi, inoltre, sarebbe stata stata uno dei fattori per convincere l’enfant prodige a restare.vorrebbe però guadagnare quanto l’argentino e Neymar, ovvero almeno 30 milioni a stagione e firmare un contratto biennale così da essere poi libero nel 2023 di trasferirsi ai Blancos che restano comunque il suo grande sogno. Dal ...

Ultime Notizie dalla rete : PSG riaccende

Calcio News 24

